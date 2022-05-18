Импортозамещение лекарств обсудят в рамках ПМЭФ

В первый день XXV Петербургского международного экономического форума состоится Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Для фармацевтической отрасли это событие одно из главных в году.

Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс». Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Российской Федерации по охране здоровья.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил, что фармацевтическая отрасль в последние годы доказала свою устойчивость и готовность оперативно отвечать на различные вызовы.

«В тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, профессиональным сообществом, общественными организациями, представителями бизнеса мы вырабатываем механизмы оперативного реагирования на изменяющиеся условия с целью обеспечения лекарственной безопасности нашей страны», — сообщил министр.

К обсуждению на Российском фармацевтическом форуме предлагается несколько основных тем. Участники мероприятия будут говорить об импортозамещении лекарственных препаратов и медицинских изделий, повышении доверия к российским лекарственным средствам, факторах доступности инновационных лекарств для всех категорий пациентов, цифровизации в сфере лекарственного обеспечения. Кроме того, коснутся вопросов обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, а также перспектив развития фармацевтического рынка в России. Пленарной сессией форума объявлена сессия «Лекарственная безопасность: принцип гуманизма в основе сотрудничества».

«Российский фармацевтический форум „Лекарственная безопасность“ сегодня является, по сути, единственным значимым деловым событием фармотрасли. Это еще один показатель того, что в таких серьезных вопросах, как обеспечение лекарственной безопасности страны, можно полагаться только на собственные силы, внутренние ресурсы, и мы успешно с этим справляемся», — подчеркнул член комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров.