Импортеры Китая договорились с Зауральем о поставках выпечки в КНР
Центр поддержки экспорта в Курганской области организовал онлайн-встречу импортеров Китая и предпринимателей Зауралья, сообщил «Царьград».
В рамках мероприятия китайцам показали качественные пиломатериалы, лечебную минеральную воду и фирменные баранки. Импортеры из КНР оценили курганские товары «на уровне европейских производителей».
Отмечается, что стороны собираются продолжить сотрудничество. На встрече были достигнуты предварительные договоренности о поставках продукции из Курганской области в Китай.