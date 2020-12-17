Импортеры Китая договорились с Зауральем о поставках выпечки в КНР

В рамках мероприятия китайцам показали качественные пиломатериалы, лечебную минеральную воду и фирменные баранки. Импортеры из КНР оценили курганские товары «на уровне европейских производителей».

Отмечается, что стороны собираются продолжить сотрудничество. На встрече были достигнуты предварительные договоренности о поставках продукции из Курганской области в Китай.