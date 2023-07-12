Общество 12 июля 2023, 14:06 Импортер Pringles будет делать чипсы по собственному рецепту — Baza Baza: занимавшаяся импортом Pringles «Келогг Рус» будет делать чипсы по своему рецепту piqsels

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Российский импортер Pringles намерен производить новые чипсы по собственной рецептуре. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Компания «Келогг Рус», которая занималась поставками чипсов в Россию, сейчас передает свой бизнес «Черноголовке». Сделка находится уже на завершающей стадии, но о чипсах речи не идет.

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Американская фирма Kellogg's, которая владеет брендом Pringles, перестала официально ввозить в Россию свою продукцию после начала спецоперации на Украине. Достаточных мощностей для производства чипсов в РФ нет. Это каналу объяснили источники.

«Келогг Рус» выпускает также хлопья и снеки для завтрака, продукты под брендом «Любятово». Компания намерена производить чипсы по своей рецептуре, аналога американскому продукту не будет.

По информации издания, Pringles не собирается официально возвращаться в России. Однако чипсы этой марки все равно можно найти в российских магазинах — их ввозят по параллельному импорту.