Общество 03 марта 2023, 02:59 Импорт сырья для сухих детских смесей из Европы и США предложили снизить в России Минсельхоз предложил снизить импорт сырья для сухих детских смесей из санкционных стран РИА «Новости»

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Минсельхоз РФ выступил с предложением более чем в два раза снизить ввоз сыворотки для детского питания из недружественных стран. Объем хотят сократить до 1,5 тысяч тонн в 2023 году. Проект приказа опубликовали на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Сыворотку со степенью деминерализации 90% (СДС-90%) используют для приготовления сухих молочных смесей и заменителей грудного молока. Ее поставляли из Европы, США, Австралии и с Украины.

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В августе 2014 года Россия объявила запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты и молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры.

Накануне Минтранс сообщил об инициативе сократить в России перечень товаров, которые не запрещено перевозить европейским фурам. Осенью 2022 года кабмин ввел запрет на грузовые перевозки по России для компаний из стран Евросоюза, Норвегии, Украины, а также Великобритании и Северной Ирландии.