Импорт российской нефти в США достиг рекордного количества

Рекордный объем импорта нефти и нефтепродуктов из России в США зафиксировали по итогам 2020 года. Предыдущий рекорд держался с 2011 года. Это следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Несмотря на сложности из-за пандемии и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, Америка по итогам 2020 года успешно нарастила импорт российских нефтепродуктов и нефти, передало РИА «Новости».

В результате в минувшем году импорт нефти составил 538 тысяч баррелей в сутки. Больше было только в 2011 году — 624 тысячи баррелей. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%. Из этих данных следует, что РФ стала вторым по величине экспортером нефти в США. С этой позиции Россия сместила Саудовскую Аравию.

Тем не менее лидерами по экспорту нефти и нефтепродуктов США в прошлом году стала Канада — 4,1 миллиона баррелей в сутки, а также Мексика — 750 тысяч баррелей.

Накануне майские контракты на нефть североморской марки Brent, по данным Лондонской биржи, торговались по 60,78 доллара за баррель.