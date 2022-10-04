Импорт мяса в Россию могут запретить | 360°

Общество 04 октября 2022, 19:50 Поделиться Telegram

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Viber Импорт мяса в Россию могут запретить Сенатор Евгений Савченко предложил создать дополнительный резерв мясных консервов РИА "Новости"

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Импорт мяса в Россию следует запретить. В том числе из «дружественных стран» Южной Америки. Такое предложение высказал в Совете Федерации сенатор от Белгородской области Евгений Савченко. Об этом сообщило «Интерфакс».

Также депутат предложил создать дополнительный государственный резерв мясных консервов.

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По его мнению, эти меры позволят решить сразу несколько задач.

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«Во-первых, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Во-вторых, избыточное производство мяса птицы и свинины, а это около одного миллиона тонн, в условиях внешних ограничений найдет надежный внутренний сбыт», — сказал Савченко.

Он добавил, что это решение также даст толчок развитию предприятий по производству консервов.

Консервированная продукция, считает парламентарий, в целом может стать эффективным антиинфляционным инструментом для регулирования цен на рынке мясной продукции.

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