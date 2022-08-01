Импорт крепкого алкоголя в Россию упал почти на 35%

Импорт зарубежных крепких алкогольных напитков в Россию в первое полугодие 2022 года упал на 34,4%. Об этом написал «Коммерсант».

За первое полугодие 2022 года импорт коньяка и бренди в Россию сократился на 11,3%. Кроме того, в стране существенно снизился ввоз джина (на 26,6%), ликеров (на 36,6%) и водки (на 41,7%). Подобная ситуация наблюдается и с импортом фруктовых дистиллятов, настоек и текилы. Их ввоз в РФ снизился на 34,5%. При этом поставки рома практически не изменились. Как отметил «Коммерсант», импорт этого алкогольного напитка сократился всего на 1,8%.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар объяснил, что в течение марта в Россию не ввозился алкоголь. Причина заключалась в туманных перспективах рынка, отметил он.

Он добавил, что из России из-за американских санкций уйдет около 70% импортного виски. Также импорт алкоголя снизился из-за отказа от поставок со стороны ирландских и шотландских производителей.

Ранее американская корпорация Beam Suntory и шотландская Edrington, производящие алкогольные напитки Jim Beam, Maker’s Mark, Sauza, The Famous Grouse, The Macallan, объявили о решении продать совместное предприятие Maxxium Russia, писала газета «Известия».