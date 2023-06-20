Общество 20 июня 2023, 11:03 Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое Врио главы ФТС Давыдов: за январь–май импорт автомобилей из Китая вырос втрое РИА «Новости»

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Поставки автомобилей из Китая в Россию с января по май увеличились в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом РИА «Новости» сообщил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Импорт китайских легковых автомобилей вырос почти в три раза. Также есть серьезный рост по грузовикам и специальной технике. Через Забайкальск за первые пять месяцев 2023 года мы видим прирост импорта строительной техники в годовом выражении почти в восемь раз», — сказал он.

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Давыдов отметил, что после ухода с российского рынка европейские производители дали огромный шанс на развитие своим китайским конкурентам.

«Европа просто потеряла рынок с 200 миллионами человек. Думаю, они себе сами в ногу выстрелили», — добавил врио главы ФТС.

Ранее Минпромторг сообщал, что объем продаж новых автомобилей в 2023 году составит свыше одного миллиона, писал RT.