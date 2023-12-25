25 декабря 2023, 13:40
Имперский колледж Лондона: свекольный сок помогает стабилизировать артериальное давление
Ученые из Имперского колледжа Лондона раскрыли полезные свойства свеклы. Особой ценностью отличается свежевыжатый сок, сообщил RidLife.ru со ссылкой на European Respiratory Journal.
Специалисты провели 12-недельное исследование и выяснили, что напиток из корнеплода помогает стабилизировать артериальное давление при склонности к гипертонии.
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Сок свеклы показал эффективность и у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Результаты продемонстрировали увеличение выносливости, добавил сайт «Дни.ру».
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