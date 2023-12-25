Общество 25 декабря 2023, 13:40 Имперский колледж Лондона: свекольный сок помогает стабилизировать артериальное давление

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Ученые из Имперского колледжа Лондона раскрыли полезные свойства свеклы. Особой ценностью отличается свежевыжатый сок, сообщил RidLife.ru со ссылкой на European Respiratory Journal.

Специалисты провели 12-недельное исследование и выяснили, что напиток из корнеплода помогает стабилизировать артериальное давление при склонности к гипертонии.

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Сок свеклы показал эффективность и у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Результаты продемонстрировали увеличение выносливости, добавил сайт «Дни.ру».