Императорский почтамт в Москве полностью отреставрируют

В Москве стартовали реставрационные работы в Императорском почтамте, который построили на Мясницкой улице в начале XX века. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на mos.ru.

Три здания, которые относятся к комплексу почтамта, имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. Инженеры обследовали главный корпус и заключили, что его состояние удовлетворительно. По данным издания, весь архитектурный ансамбль из 22 сооружений полностью отреставрируют через пять лет.