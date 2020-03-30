Императорский яхт-клуб Петербурга будет работать во время карантина
В Администрации Императорского Морского Яхт-клуба Петербурга заявили, что клуб продолжит работать, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News.
В Яхт-клубе уточнили, что это закрытое место, которое работает только с постоянными клиентами, проживающими в Санкт-Петербурге. О туристах речи не идет.
«Мы закрытый клуб с постоянными клиентами. То есть наши клиенты — это жители Санкт-Петербурга, туристы — это не наш профиль. Есть какой-то не большой процент, который идет через нас, мы их принимаем. Это могут быть и москвичи, любой город России; тут дело не в иностранцах», — заявили в организации.
Администрация добавила, что закрывать клуб на время карантина не планируется.