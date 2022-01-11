Иммунолог Жемчугов заявил, что ухудшения эпидобстановки в России не будет

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что серьезного роста заболеваемости COVID-19 в связи с распространением «омикрон»-штамма в России не будет. По его словам, большинство людей уже переболели. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Ученый уточнил, что зимняя погода не способствует распространению вируса, ведь несильные морозы для него смертельны.

«Я считаю, что не будет большого подъема заболеваемости. Все уже переболели, некому больше болеть. Будет небольшой рост среди тех людей, кто еще не вакцинировался и не переболел, у которых нет никакого иммунитета. Что касается „омикрона“, им будут легко болеть, большинство пациентов не будут даже обращаться к врачу, это не нагрузит систему здравоохранения. К тому же зимняя погода не способствует распространению вируса, на улице он гибнет, несильные морозы для вируса смертельны», — заключил Жемчугов.

За последние сутки в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса.