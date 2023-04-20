Общество 20 апреля 2023, 16:03 Иммунолог Жемчугов рассказал, представляет ли угрозу новый штамм коронавируса «арктур» Иммунолог Жемчугов: новый штамм коронавируса более заразный

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Новый штамм коронавируса «арктур» отличается большой заразностью, однако имеет легкое клиническое течение. Об этом RT сообщил доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, новый штамм преследует одну единственную цель — вытеснить предыдущую конструкцию для повсеместного распространения.

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«Несмотря на то что вирус не очень давно вышел из Индии, у нас в стране уже есть система на сам вирус, и на антитела к нему, что позволило выявить как вирус, так и заболевших», — резюмировал Жемчугов.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил четыре случая заболевания коронавирусом «арктур» в России.