20 апреля 2023, 16:03
Иммунолог Жемчугов рассказал, представляет ли угрозу новый штамм коронавируса «арктур»
Иммунолог Жемчугов: новый штамм коронавируса более заразный
Новый штамм коронавируса «арктур» отличается большой заразностью, однако имеет легкое клиническое течение. Об этом RT сообщил доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, новый штамм преследует одну единственную цель — вытеснить предыдущую конструкцию для повсеместного распространения.
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«Несмотря на то что вирус не очень давно вышел из Индии, у нас в стране уже есть система на сам вирус, и на антитела к нему, что позволило выявить как вирус, так и заболевших», — резюмировал Жемчугов.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил четыре случая заболевания коронавирусом «арктур» в России.
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