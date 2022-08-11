Иммунолог Жемчугов рассказал, как протекает заражение подвидом коронавируса «кентавр»

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла в связи с распространением подвидов «омикрон»-штамма, в том числе, подвида «кентавр». Однако заболевание проходит в большинстве случаев очень легко, рассказал в эфире радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«COVID-19 сейчас протекает очень легко. Если вообще протекает. Даже слово „заболевший“ неуместно применять ко всем. У нас сейчас в основном выявленные зараженные, а не больные. У этих людей нет клинических проявлений болезни COVID-19, а только выявлен вирус в организме», — объяснил врач.

Госпитализации при заражении сейчас практически не требуются. Однако особую осторожность при заражении все же стоит проявлять пожилым людям и тем, кто проходит курс лечения иммунодепрессивными препаратами.