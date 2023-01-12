12 января 2023, 13:27
Иммунолог Жемчугов объяснил, чем опасен омикрон-штамм «кракен»
Иммунолог Жемчугов: «кракен» быстро распространяется
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, чем опасен омикрон-штамм «кракен». По словам медика, единственная опасность данного вида коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется.
При этом врач отметил, что летальность от него небольшая.
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«Эта новая конструкция обходит в значительной степени коллективный иммунитет к предшествующим конструкциям, почему и быстро распространяется», — сообщил Жемчугов.
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В России зафиксировали первый случай заболевания «кракеном». Штамм был обнаружен в Пензенской области.
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