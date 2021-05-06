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    06 мая 2021, 19:40

    Иммунолог: вакцина «Спутник V» лучше, чем Moderna

    Артур Блянихов

    Врач-иммунолог Владислав Жемчугов обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что Всемирный конгресс вакцин признал лучшей вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna.

    По словам Жемчугова, Moderna может вызывать в организме генетические перестройки и отдаленные последствия.

    «Наша вакцина „Спутник V“ лучше, чем Moderna, она безопаснее. Этот конкурс — как женский конкурс красоты. Все эти конкурсы смешны», — цитирует специалиста «Русская планета».

    Он заметил, что российская вакцина лучше американской по эффектам, действию, конструкции, составу и прочим факторам.

    «Я не квасной патриот, я реально вижу по результатам, которые уже есть», — добавил врач.