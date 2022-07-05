Иммунолог Щепеляев рассказал про смертельную опасность укусов некоторых насекомых

Врач — иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев перечислил насекомых, чьи укусы могут стать смертельно опасными для человека. Об этом написало Ura.ru.

По словам специалиста, укус пчелы, осы или шмеля может быстро привести к смерти от анафилактического шока.

«Осы, шмели, пчелы, то есть жалящие насекомые, опасны в первую очередь массовыми укусами, потому что сам яд вызывает тяжелые изменения, которые могут привести к смерти больного. Либо аллергии. Если у больного есть сенсибилизация (чувствительность) к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное — анафилактический шок. Если пчела, оса или шмель ужалит в область груди, шеи и лица, то мало что можно успеть сделать <…>», — отметил Щепеляев.

Также врач предупредил про опасность клещей, которые могут вызывать энцефалит.

«Энцефалит в основном за Уралом и в Приморье. Там это большая беда. В Москве такое встретишь редко. Там в основном с клещами болезнь Лайма передается», — заключил медик.