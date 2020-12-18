Иммунолог разрешил корпоративы и походы в гости переболевшим COVID-19. Но с некоторыми условиями

Перенесшие коронавирус бессимптомно обязаны подождать две недели после болезни, чтобы стать безопасным для общества. Гражданам, у которых была болезнь средней тяжести, стоит отложить встречи до трех недель. А россияне, которые лежали в реанимации или палате интенсивной терапии, могут быть носителями вируса четыре и более недель.

При этом не все так однозначно, отметил иммунолог. Пациент бывает носителем инфекции даже через три месяца после выздоровления, об этом свидетельствуют результаты анализов.

По его словам, COVID-19 ведет себя необычно. Соответственно, результаты ПЦР-тестов и даже тесты на наличие антител к вирусу не дают гарантии, что человек — не носитель вируса.

Если хотите узнать, переболели ли ковидом, стоит сдать анализ на наличие в крови антител IgG.

«Если находят его — прекрасно. IgM — не надо, с ним большая путаница», — уверен Костинов.

Он также напомнил, что не существует безопасного способа навестить пожилых родственников. Даже маска и перчатки полностью не защитят пенсионеров от инфекции, принесенной с улицы. Поэтому родителей лучше поздравить по телефону.

Корпоративы — решение каждого на свой страх и риск. Даже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус за сутки до праздничного банкета — не гарантия, что человек не является носителем вируса. Это связано с инкубационным периодом у инфекции.