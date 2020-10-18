Иммунолог разъяснил слова о быстрой потере иммунитета после COVID-19

Антитела к коронавирусу у некоторых переболевших COVID-19 не исчезают — просто их уровень снижается, поэтому тест-системы не могут их определить. Так пояснил свои слова о быстрой потере иммунитета у 20% перенесших заболевание директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител и они становятся недоступны диагностическим тест-системам, которые имеются в настоящее время в нашем распоряжении», — приводит РИА «Новости» слова иммунолога со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Тотолян добавил, что антитела появляются и у тех, кто переболел бессимптомно, однако в этих случаях иммунитет формируется нестойкий.

Ранее ученый в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что до 20% перенесших COVID-19 теряют иммунитет к коронавирусу через пару месяцев.

Число выявляемых каждые сутки случаев заражения коронавирусом продолжает расти в России с сентября. За минувшие 24 часа медики выявили еще 15 099 случаев COVID-19, пишет Ura.ru. За неделю от последствий заражения 2019-nCoV умерли более 1,5 тысячи человек. Это рекорд. Такого не было за все время пандемии.