Иммунолог рассказала, как защититься от «омикрона» на работе

Работающим гражданам в первую очередь важно не забывать о вакцинации и своевременной ревакцинации. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделилась иммунолог Ирина Ярцева, комментируя стремительное распространение «омикрон»-штамма в России.

«В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга. Если вы заметили, что человек рядом „сопливит“ или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу. Чем быстрее вы будете выявлять друг у друга какие-либо симптомы, тем больше людей смогут перезимовать безболезненно», — добавила специалист.

Чтобы укрепить иммунитет, крайне важно избегать стрессовых состояний, нормализовать сон и питание.

«Важно максимально поддерживать свой организм. В частности, следует спокойнее переживать стрессовые ситуации, поскольку стресс тоже снижает защитные функции организма. А также больше спите и старайтесь питаться правильно, это тоже укрепит иммунитет», — заключила Ярцева.