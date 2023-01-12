Общество 12 января 2023, 11:54 Иммунолог рассказал о причинах возникновения в России сильной волны гриппа Вспышка заболевания произошла из-за долгого отсутствия в стране свиного гриппа

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Большие всплески заболеваний в России связаны с тем, что страна на протяжении 10 лет не встречалась со свиным гриппом. Об этом сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок агентству Ura.ru.

По словам специалиста, серьезные последствия и осложнения после гриппа у россиян вызваны большим перерывом эпидемии. Так, предыдущий всплеск данного заболевания наблюдался 13 лет назад. За это время иммунитет россиян забыл о существовании вируса.

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При этом те соотечественники, которые были привиты, в эту вспышку практически не заражались.

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