Иммунолог рассказал, что будет с коронавирусом через три года

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с Ura.ru рассказал, каким будет коронавирус через несколько лет. По его словам, он может перейти в разряд обычных сезонных заболеваний наподобие гриппа.

Вирус может стать немного менее заразным и потерять патогенность, то есть, способность порождать другие заболевания.

«Переход COVID-19 в сезонное заболевание реален где-то через три года, возможно, вирус найдет себе нишу и среди животных, вопрос пока только среди каких, но точно не водоплавающих. Коронавирус будет подстраиваться под иммунитет, а значит, расплатится своей патогенностью, но менее вероятно, что заразностью. Заразным он будет, но не сильно, потому что у него есть пределы по заразности», — считает Крючков.