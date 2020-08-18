Иммунолог рассказал, через какое время человек может опять заболеть COVID-19

Человек может повторно заразиться коронавирусом через два-три месяца после выздоровления. Такое заявление сделал врач-иммунолог Николай Крючков.

По его словам, все зависит о того, как долго будет держатся в организме высокий уровень антител.

«У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким», — сказал Крючков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Пока неясно, с чем это связано. Медик отметил, что у большинства антитела остаются довольно долгое время. При этом он напомнил, что коронавирус не отступил. Поэтому риск заразиться все еще есть.

Крючков заявил, что в некоторых российских регионах темпы распространения инфекции все еще высоки (в отличие от Москвы). Поэтому если в одном месте высок процент заболевших людей, то и шанс заразиться у жителей другого населенного пункта все также большой.

Тем временем общественники предложили закрыть в РФ до конца года кальянные. По их мнению, это может минимизировать риск распространения COVID-19.