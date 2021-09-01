Иммунолог предположил, что пандемия закончится в 2024 году

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поговорил с Ura.ru о том, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, это произойдет через пару лет.

Крючков предположил, что уже к концу 2023 года заболеваемость COVID-19 сильно снизится. Причем в России, по его мнению, это случится раньше, чем в других странах.

«Главное, чтобы за это время сократилась смертность и возможность появления новых мутантных линий. Это позволит перевести ситуацию в управляемое состояние и прекратить пандемию», — сказал медик.