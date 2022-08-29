Иммунолог Парецкая заявила, что посудомоечные машины могут быть вредны для здоровья

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии) Елена Парецкая в беседе с изданием «Доктор Питер» заявила, что посудомоечные машины можно назвать «раем» для размножения грибковой флоры.

Поскольку прибор постоянно находится в закрытом виде, грибки чувствуют себя хорошо в такой среде среде.

По словам специалиста, последние исследования показали, что грибки обнаруживаются почти в 60% посудомоек.

«Особенно опасны плесень и грибки рода Кандида. Они могут провоцировать инфекции у людей, которые имеют сниженную резистентность организма», — процитировало РИА ФАН слова медика.

Парецкая также отметила, что у людей, страдающих аллергией на плесень, этот прибор может провоцировать приступы.

Для того, чтобы решить проблему, Парецкая советует регулярно ухаживать за посудомойкой, то есть обрабатывать ее два раза в месяц содовым и уксусным растворами.