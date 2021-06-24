Иммунолог оценил вероятность заражения коронавирусом в Крыму

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заметил, что на курортах Краснодарского края и Крыма крайне низкая вероятность заражения коронавирусом. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Нулевая опасность. Там солнце и ветер, а значит вероятность заражения крайне низкая», — объяснил Жемчугов.

По его словам, сейчас на полуострове необходимо ликвидировать последствия по кишечным инфекциям, а также наладить водоснабжение и питание после шторма. Он добавил что за властями Крыма и Краснодарского края остается решение о целесообразности или нецелесообразности введения локдауна.