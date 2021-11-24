Иммунолог оценил прогноз нейросети о четвертой волне коронавируса в России

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с Lenta.ru оценил прогноз нейросети о пике четвертой волны коронавируса в России. Нейросеть специалистов Promobot предположила, что пик четвертой волны придется на 22 декабря.

Медик отметил, что с точностью предсказать развитие эпидемии невозможно.

«Невозможно не учесть хаотические проявления, которые всегда в сложных нелинейных системах встречаются. Поэтому очень сложно такие прогнозы делать, особенно на срочную перспективу», — пояснил он.

По словам Крючкова, специалисты по всему миру только учатся математически высчитывать развитие эпидемий, пока эти прогнозы не точны.