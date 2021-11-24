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    24 ноября 2021, 12:42

    Иммунолог оценил прогноз нейросети о четвертой волне коронавируса в России

    Иммунолог Крючков: невозможно с точностью предсказать очередную волну эпидемии

    Полина Гребенщикова

    Иммунолог Николай Крючков в разговоре с Lenta.ru оценил прогноз нейросети о пике четвертой волны коронавируса в России. Нейросеть специалистов Promobot предположила, что пик четвертой волны придется на 22 декабря.

    Медик отметил, что с точностью предсказать развитие эпидемии невозможно.

    «Невозможно не учесть хаотические проявления, которые всегда в сложных нелинейных системах встречаются. Поэтому очень сложно такие прогнозы делать, особенно на срочную перспективу», — пояснил он.

    По словам Крючкова, специалисты по всему миру только учатся математически высчитывать развитие эпидемий, пока эти прогнозы не точны.