Общество 29 ноября 2022, 18:24 Иммунолог Николай Крючков рассказал, можно ли заразиться менингитом от посылки

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На днях среди нескольких работников склада маркетплейса OZON выявили случаи заболевания менингококковой инфекцией. Передаваться контактным путем через поверхности это заболевание не может, рассказал «Москве 24» иммунолог Николай Крючков.

Обычно менингит передается от человека к человеку через кашель и чихание. По мнению специалиста, ситуация на складе не перерастет в большую эпидемию — все сотрудники изолированы, на складе полностью дезинфицированы помещения.

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Рисков заразиться покупателям через посылки маркетплейса нет, считает иммунолог. Отмечается, что в настоящее время все сотрудники OZON проходят профилактическую вакцинацию.

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