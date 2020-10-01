Иммунолог назвал условия закрытия детсадов из-за коронавируса

«Детские сады могут закрыться, но если будет плохая ситуация и среди детей младшего возраста будет распространяться инфекция», — отметил врач.

Он пояснил, что при таком развитии событий возникнут некоторые сложности, так как за детьми младшего возраста требуется постоянный присмотр со стороны родителей. По словам Костинова, иммунные системы дошколят и детей постарше различаются. В организме малышей есть Т-регуляторные клетки, способные бороться с любыми патогенами. По этой причине закрытие детсадов необязательно.