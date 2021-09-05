Иммунолог назвал условие превращения ковида в сезонное заболевание

Ковид может стать сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. Об этом заявил ученый-иммунолог, академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, для понимания, когда это произойдет, Роспотребнадзор уже больше года проводит исследования по оценке популяционного иммунитета именно к коронавирусу. На этой неделе начался пятый этап этих исследований, показатель оценивают в 26 регионах стран, затем эти результаты экстраполируются на всю страну в целом, объяснил Тотолян в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что такое 80%? Это 80% лиц, у которых есть антитела. Очень важно понимать, как они распределены в общей популяции населения. И очень важно, чтобы это распределение было равномерным, тогда это будет обеспечивать определенную защиту», — отметил врач.

Тотолян обратил внимание, что в случае постинфекционного иммунитета уровень антител постепенно снижается. Таким образом, нельзя исключать, что инфекция периодически будет возвращаться. Именно по этой причине и прозвучало предположение, что это будет сезонная инфекция, добавил специалист, подчеркнув, что такой сценарий возможен, если будет проиммунизирована большая часть населения.

«По состоянию на конец марта, если объяснять на пальцах, то величина иммунной прослойки, по всей стране составила 58%. В одних регионах больше, в других регионах меньше, в среднем по стране — 58%», — уточнил профессор.

Он выразил надежду, что новые данные по коллективному иммунитету будут получены в конце сентября — начале октября.