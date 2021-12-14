Иммунолог напомнил о ковидных рисках на новогоднем корпоративе

Близится Новый год, а значит, традиционные праздничные корпоративы в компаниях. Иммунолог Николай Крючков в разговоре с Ura.ru напомнил, что нужно соблюдать осторожность, так как в обстановке корпоратива очень легко заразиться коронавирусом.

«Никак нельзя минимизировать риски заражения коронавирусом на новогоднем корпоративе. С учетом такой заразности. Конечно, можно в респираторах ходить, но я не думаю, что такое возможно на корпоративах, а других вариантов нет. В Европе этот вопрос изучался. Там корпоративы несколько раньше, чем в России. Например, известна ситуация в Малаге, когда медработники заразились на корпоративе. Заразилась почти половина от пришедших от одного источника», — рассказал Крючков.

Специалисты считают, что единственный способ сделать корпоративы безопасными — допускать на них только вакцинированных и недавно переболевших ковидом людей.