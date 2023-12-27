Общество 27 декабря 2023, 11:50 Иммунолог Крючков: вакцинация и обработка рук помогут снизить риск сочетания инфекций

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Человек может заразиться одновременно двумя или тремя респираторными инфекциями. Как избежать такой ситуации, рассказал иммунолог Николай Крючков в интервью радиостанции Sputnik.

По его словам, снизить риск появления заболевания, в том числе комбинированного, способна вакцинация.

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«Когда появится новая версия вакцины от SARS-CoV-2, нужно сделать прививку — по индивидуальному графику. <…> От гриппа в этом сезоне уже поздно вакцинироваться», — пояснил специалист.

Он также отметил, что к другим методам относятся использование медицинских масок, проветривание помещения и обработка рук санитайзером.