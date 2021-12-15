Иммунолог Крючков рассказал, каким может быть гибрид штаммов «дельта» и «омикрон»

Иммунолог Николай Крючков в эфире радио Sputnik рассказал, что может произойти, если человек заразится одновременно штаммами коронавируса «дельта» и «омикрон». Ранее в компании Moderna заявили, что такие случаи могут привести к дальнейшей эволюции вируса.

«При огромной заболеваемости коронавирусной инфекцией и в случае, если в популяции будут довольно серьезно представлены варианты «омикрон» и дельта», может произойти заражение двумя линиями одновременно. При этом у небольшого числа людей, с которыми это произойдет, может появиться в организме некий гибрид двух штаммов коронавируса», — подтвердил Крючков.

Гипотетически гибрид двух штаммов может перенять опасные черты своих родителей и перерасти в новый опасный штамм, однако это маловероятно.

«Какой-то из новых гибридов может по некоторым свойствам оказаться более сильным. Но не думаю, что в результате произойдет значительный скачок в эволюции вируса. Может быть, новый гибрид станет чуть более заразным, или его патогенность в некоторой степени изменится. Но вероятность этого очень мала. С учетом того, с какой скоростью „омикрон“ вытесняет „дельту“, я не думаю, что успеет появиться новая мутация с эволюционными преимуществами», — заключил иммунолог.