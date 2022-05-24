Иммунолог Крючков рассказал, какие подозрения вызвала оспа обезьян у медиков

Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что резкий всплеск обезьяньей оспы в Европе может говорить о том, что заболевание стало активнее передаваться от человека к человеку. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он уточнил, что впервые медики выявили эту болезнь у человека в 1970 году, однако тогда она редко выходила за пределы Африки.

«Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции. Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки. Получается, что передача оспы обезьян активизировалась внутри популяции за пределами Африки. Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку. Пока таких данных нет, но надо проверять», — рассказал он.

Иммунолог добавил, что случаи смерти от оспы обезьян возможны, поэтому с этим вирусом надо бороться. Однако ни о какой новой пандемии речи не идет, поскольку для борьбы с этой инфекцией достаточно карантинных мер.