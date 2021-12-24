Иммунолог Крючков рассказал, как часто нужно ревакцинироваться для защиты от «омикрона»

Оптимальный срок ревакцинации для защиты от «омикрон»-штамма коронавируса составляет примерно четыре месяца. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что «омикрон» является более заразным по сравнению с другими штаммами, поэтому ревакцинация для защиты от него требуется чаще.

«„Омикрон"-штамм коронавируса уже пришел в Россию. До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдет дальше. С учетом того, что мы знаем о темпе распространения «омикрона» и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев. Я не представляю людей, у которых достаточный для защиты от «омикрона» уровень антител сохранится девять, десять или двенадцать месяцев. Таких людей, наверное, не существует», - считает специалист.

Он отметил, что пожилым людям, находящимся в группе риска, рекомендуется использовать вакцину «Спутник V», тем же, кто в группу риска не входит, достаточно ревакцинироваться «Спутником Лайт».

«Это моя личная рекомендация», — пояснил Крючков.