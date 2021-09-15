Иммунолог Крючков предупредил россиян о приближении четвертой волны коронавируса

Четвертая волна коронавируса в России может начаться в конце сентября. С таким прогнозом выступил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Мы и сейчас не сильно просели, но в конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться, к сожалению», — сказал специалист в комментарии Ura.ru.

Он отметил, что по его изначальным прогнозам, ежесуточный прирост случаев коронавируса должен был быть ниже 15 тысяч, однако реальные цифры гораздо выше. По данным оперштаба, за минувшие сутки в России был выявлен 18 841 случай заражения коронавирусом.

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков разделил мнение Крючкова. По его мнению, уже через две недели, вероятнее всего, заболеваемость начнет расти. Отдельное внимание он обратил на ситуацию в школах.

«Мы еще не знаем, насколько дети передают друг другу новый штамм „дельта“, соответственно, будут показания к переводу на карантин хотя бы на две недели», — добавил он.