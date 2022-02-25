Иммунолог Крючков предупредил о развитии иммунодефицита после коронавируса

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о начале иммунодефицита при тяжелых осложнениях после коронавируса. При этом он отметил, что сама инфекция не способна вызвать подобные проблемы в организме, написал Ura.ru.

«Речь идет не о самой SARS-CoV-2-инфекции, хотя эффект на иммунитет описан на лимфоциты. Но я бы не сказал, что это именно иммунодефицит полноценный. Скорее, речь идет об осложнениях, о тяжелом течении ковида и постковида. Вот на фоне этого действительно вполне может быть нарушение иммунитета, иммунная дисфункция», — заявил Крючков.

Иммунодефицит появляется лишь на некоторое время. У человека могут появиться бактериальные осложнения, тяжелые тромбозы, либо функциональные иммунодефициты. Несмотря на это, все эти изменения обратимы и со временем проходят, заключил иммунолог.