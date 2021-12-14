Иммунолог Крючков предположил, когда может закончиться пандемия

Пандемия коронавируса может закончиться «через пару-тройку лет». Таким мнением иммунолог Николай Крючков поделился в утреннем стриме RT «Летучка».

Он отметил, что до появления нового «омикрон»-штамма считал, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России произойдет в мае 2022 года, а «активный пандемический процесс» в мире будет сохраняться примерно до 2024 года.

«Что касается нынешнего прогноза, возможно, это еще плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, еще пару-тройку лет», — заключил специалист.