Иммунолог Крючков назвал особенность «омикрон»-штамма

«Омикрон»-штамм коронавируса размножается в слизистых верхних дыхательных путей человека, а не в легких, что делает его менее патогенным. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

Новые данные получены в результате исследований японскими учеными.

«По свойствам „омикрона“ появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что „омикрон“ лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с „дельтой“. Это может частично объяснять низкую патогенность „омикрон“-линии», — рассказал иммунолог.