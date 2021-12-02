Иммунолог Крючков назвал наиболее опасных распространителей коронавируса

Шанс заразиться коронавирусом выше от людей с сильным иммунодефицитом — например, это люди, проходящие химиотерапию. В их организме могут развиться новые мутации вируса. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Если у человека сильный иммунодефицит, у него практически не вырабатывается иммунитет на вакцину. Это касается и тех, кто находится на химиотерапии, или терапии глюкокортикостероидами, или страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, когда человек уже лежит», — сказал медик.

Заразиться вирусом для таких людей очень опасно, поскольку их организм может не справиться с инфекцией. Очень важно следить, чтобы окружение людей с иммунодефицитом было вакцинировано, а им самим лучше ограничить контакты с незнакомцами.