Общество 11 декабря 2023, 15:23 Иммунолог Крючков назвал действенным способом защиты задержку дыхания, если рядом чихнули

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Задержка дыхания на 5-10 секунд — действенный способ защиты, если рядом чихнули. Эффективность метода подтверждена японскими исследователями. Об этом сообщил гендиректор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, все же от людей с симптомами простуды или гриппа лучше дистанцироваться не менее чем на два метра.

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«В этом случае риски заразиться крайне небольшие. Даже если человек находится в малопроветриваемом помещении», — пояснил эксперт.

При необходимости можно заменить медицинскую маску на шарф или ткань, добавил Крючков.