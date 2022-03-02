Иммунолог Костиков назвал коллективный иммунитет в России «достаточно высоким»

Доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов заявил, что уровень коллективного иммунитета в России может быть на 10% выше, чем показывают статистические данные. Почему так происходит, он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

Врач объяснил, что каждый восьмой пациент, который приходит на прием, сообщает о том, что переболел коронавирусом бессимптомно. Официально те, кто лечится дома, не зарегистрированы как переболевшие инфекцией. Поэтому официальную прослойку населения, которая была зарегистрирована как переболевшая, можно увеличить минимум на 10%.

Для того, чтобы быть готовым к новым вызовам инфекции, коллективный иммунитет должен достигнуть 90-95%.

«Сейчас начали выдавать QR-коды на основании исследования иммунитета к SARS-CoV-2. Хорошо, что таких пациентов начнут регистрировать официально — мы будем знать истинную иммунную прослойку, узнаем, сколько у нас привитых, переболевших. Раньше считалось, что, чтобы предупреждать пандемические процессы, нужна иммунная прослойка больше 75%. По коронавирусу мы видим, что такой коллективный иммунитет еще ничего не означает, у вируса есть свои особенности, значит, надо достичь 90-95%», — уточнил Костинов.

Поддерживать коллективный иммунитет на высоком уровне необходимо будет до окончания пандемии, заключил иммунолог.