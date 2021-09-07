Иммунолог: изменение схемы вакцинации сможет побороть мутации ковида

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что эффективность вакцинации может снижаться из-за появления новых штаммов коронавируса. Для того, чтобы с ними бороться, необходимо менять схему прививок. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на слова специалиста.

«Речь идет не просто о знаменитой бустерной дозе — то есть ревакцинации. В данном случае я имею в виду бустерную дозу, например, в виде сразу двух инъекций, а через три-четыре недели — третьей. То есть вместо двух инъекций — три», — отметил Крючков.

Он добавил, что можно увеличивать интервал введения вакцины до 35 дней. Также, по его словам, важно переделывать антигенный состав вакцин, то есть старый состав препарата полностью заменить на новый. В таком случае эффективность от новых мутаций повысится до 95%.