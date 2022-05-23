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    23 мая 2022, 10:43

    Иммунолог Болибок рассказал, кому не грозит заражение обезьяньей оспой

    Оксана Лавнюженко

    Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что вспышка обезьяньей оспы не означает необходимости в новой вакцинации в России. По его словам, вакцина от черной оспы способна защитить и от обезьяньей, передала «Вечерняя Москва».

    «В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — сказал врач.

    Тем, кто не был привит данной вакциной, также не стоит впадать в панику и записываться на вакцинацию. Это можно будет делать только после того, как будет дан соответствующий указ Минздрава.

    Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой.