Иммунолог Болибок рассказал, кому не грозит заражение обезьяньей оспой

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что вспышка обезьяньей оспы не означает необходимости в новой вакцинации в России. По его словам, вакцина от черной оспы способна защитить и от обезьяньей, передала «Вечерняя Москва».

«В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — сказал врач.

Тем, кто не был привит данной вакциной, также не стоит впадать в панику и записываться на вакцинацию. Это можно будет делать только после того, как будет дан соответствующий указ Минздрава.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой.