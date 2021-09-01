Иммунолог Болибок назвал идеальную температуру тела для борьбы с вирусами

Повышение температуры тела является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. Поэтому в определенных случаях ее не нужно сбивать, чтобы дать организму бороться с вирусами, заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист объяснил, что работа иммунной системы определяется молекулами цитокинами. Они выделяются, когда активируются клетки иммунной системы. Цитокины проникают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и дают сигнал поднять температуру из-за борьбы с вирусами, добавил он в интервью радио Sputnik.

Когда температура растет, бактериям сложнее размножаться. Болибок обратил внимание, что если у человека ОРВИ, это значит, что его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию. Но и повышение температуры выше 39-40 градусов опасно — это наносит удар по сердечно-сосудистой системе.

Идеальная температура, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией, — это от 37 с небольшим до 38,5 градуса, отметил он.

Именно поэтому, по его словам, если температура меньше 38,5 градуса, принимать жаропонижающие не нужно, потому что организм может справиться с инфекцией сам.