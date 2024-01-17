Общество 17 января 2024, 17:35 Иммунолог Беспалов: недостаточный уровень вакцинации способствует росту заражения коклюшем

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Аллерголог-иммунолог Николай Беспалов перечислил причины роста заболеваемости коклюшем, при котором поражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам врача, увеличение числа зараженных связано с недостаточным уровнем вакцинации. При этом на рынке имеются в достаточных объемах как отечественные, так и зарубежные препараты, отметил эксперт.

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Еще один фактор — изменение антигенной структуры коклюша, добавил Беспалов.