Иммунитет россиян к COVID-19 проверят в 22 регионах страны

В июне стартует первый этап массового исследования россиян на иммунитет к коронавирусу. Участие в нем примут дети от года и взрослые из 22 регионов страны.

Сроки начала проверки популяционного иммунитета к COVID-19 озвучили в пресс-службе Роспотребнадзора. Полученные сведения нужны для того, чтобы определить особенности эпидемического процесса. Они помогут спрогнозировать развитие ситуации в стране и в ее отдельных регионах и спланировать мероприятия по профилактике коронавируса.

Методом случайной выборки предлагают тестировать детей от одного года до 17 лет включительно. Взрослых хотят разделить на шесть возрастных групп — 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Протокол для исследования рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Анализы будут делать при помощи тест-систем. Они должны показать наличие или отсутствие антител IgG к вирусу SARS-CoV-2. Произвели тесты в Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что «коллективный иммунитет популяции является лимитирующим фактором в отношении распространения нового коронавируса». В условиях пандемии это необходимый элемент эпиднадзора.

В России на 19 июня подтвердили 569 063 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 324 406 человек, скончался 7841 пациент.