Общество 28 апреля 2023, 17:18 Имиджмейкер Плиско порекомендовала купить бомбер из трикотажного материала в летнем сезоне — 2023

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Бомбер из трикотажного материала или нейлона на подкладке — та вещь, которая обязательно должна присутствовать в гардеробе в летнем сезоне — 2023. Об этом телеканалу «Мир 24» рассказала российский стилист, имиджмейкер Диана Плиско.

В этом году модницам следует обратить внимание на юбку длины макси из денима, в которой допустим разрез спереди. Не менее актуальной вещью в гардеробе станет корсет. Он может использоваться как для утягивания фигуры, так в качестве топа, добавила модный эксперт.

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В пятницу, 28 апреля, в столице пройдет Московская неделя моды. Купить понравившуяся вещь с показа можно будет на специальных маркетплейсах.