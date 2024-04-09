Общество 09 апреля 2024, 15:39 Имиджмейкер Катыхина посоветовала этой весной использовать нестандартные многослойные образы

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Стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала женщинам использовать этой весной многослойные нестандартные образы. Сейчас, например, актуальны пояса на одно плечо, броши-цветы, базовые жилеты.

У каждой женщины, по ее словам, в гардеробе должен быть яркий кардиган.

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«Можно создавать не только привычные образы, такие как жакет плюс рубашка, но и решаться на смелые сочетания», — сказала Катыхина.

Броши-цветы можно надевать как на платья, так и дополнять ими футболки в сочетании с джинсами.