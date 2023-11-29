Эксклюзив 29 ноября 2023, 19:29 «Ими пользуются». Университет «Синергия» обвинили в обмане студентов Экс-судья Комсолев: «Синергия» нанимает студентов и взыскивает деньги за учебу Pxhere

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Судья в отставке Владимир Комсолев обвинил университет «Синергия» в обмане студентов. Юрист рассказал «360», что молодых людей в вузе нанимают на работу менеджерами по привлечению новых абитуриентов, затем увольняют по статье и взыскивают деньги за обучение. По его словам, таких случаев немало.

Для работы нанимают 18-летних парней и девушек. С ними заключают ученический и трудовой договоры. Как подчеркнул собеседник «360», они хоть и совершеннолетние, но, по сути, еще дети, у которых нет никакого опыта в работе.

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«Практически 90% времени перекладывается на работу, и студенты фактически не учатся, вынуждены работать как менеджеры по привлечению новых абитуриентов. На них возлагается обязанность», — сообщил Комсолев.

После возникают некоторые перегибы и начинается дискриминация: работающим студентам запрещают ездить на лифтах, носить определенную одежду.

«Но ключевым моментом является то, когда начинает этот студент не то что там права качать, а фактически по поводу работы задавать вопросы, с ним прощаются, увольняют по инициативе работодателя, а это влечет за собой взыскание денежных средств по обучению. По ученическому договору денежные средства взыскиваются, а это порядка одного миллиона рублей. Таких случаев немало. <…> Дети недовольны, фактически это же дети, ими пользуются. Вот в чем ситуация», — заключил он.

Прошлый скандал с вузом произошел в 2022 году: «Синергия» за деньги собиралась зачислить молодого человека, который планировал уклониться от частичной мобилизации. Резервист заплатил за зачисление 220 тысяч рублей, однако студентом так и не стал.